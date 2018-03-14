Одно из указаний на это – тот факт, что Владимир Путин идет на выборы без предвыборной программы, — сказал в интервью «Обозревателю» старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, член партии РОДП «Яблоко» Юрий Медовар.

«Возможно, это последние президентские выборы в России, потому что в Думе у нас сидит три четверти единороссов (членов партии «Единая Россия». – Ред.). Они легко поменяют конституцию, сделают что-то типа госсовета в Китае и должность председателя», — спрогнозировал он.

Оппозиционер также обратил внимание на то, что еще в 2012 году, «нарушая все конституции», тем не менее, Путин шел на выборы с программой. «Он обсуждал какие-то статьи – экономический блок, научный блок, блок здравоохранения и так далее. Потом были майские указы, которые он не исполнил. Но они были».

В то же время «сейчас он идет на выборы – и вообще ничего нет. Только фэйковые мультики. Если он пойдет еще через 6 лет, то с чем?» — задался вопросом Медовар.

Таким образом, «напрашивается вопрос: а нужны ли эти выборы? Может, просто назначить его пожизненно, и он будет там сидеть, мультики рисовать».

В этом контексте Медовар напомнил о том, что члены «Единой России» составляют большинство не только в парламенте, но также в Совете Федерации и «практически во всех парламентах республик и областей». «А все потому что люди не ходят на выборы. И сейчас не хотят идти. Ну, получите пожизненного Путина, и потом чешите себе одно место. Это ваша заслуга. Вы не хотите исполнить свой гражданский долг», — заявил он.

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