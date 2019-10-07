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Израиль хочет заключить пакт о ненападении со странами Персидского залива
07.10.2019 09:47
Израиль планирует заключить соглашение о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

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Об этом заявил6 октября, министр иностранных дел страны Исраэль Кац, сообщает Jerusalem Post.

"В последнее время при поддержке премьер-министра (Биньямина Нетаньяху — ред.) я продвигаю дипломатическую инициативу по подписанию с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений", - написал Кац.

По словам Каца, он представил план министрам иностранных дел арабских государств и посланнику США Джейсону Гринблатту во время его недавнего визита на Генассамблею ООН.

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