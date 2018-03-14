Внефракционный нардеп Надежда Савченко может быть обвинена вместе с ранее арестованным Владимиром Рубаном в подготовке террористического акта и покушения на высших должностных лиц государства, включая президента Петра Порошенко.

Как сообщают сразу несколько высокопоставленных источников, Савченко фигурирует на видео, где обсуждается набег на парламент и покушение на ключевых чиновников Украины, передает Insider.

По их словам, план обсуждался во время распития спиртного в одном из отелей Киева. Савченко пыталась подбить военных на теракт, которые это и задокументировали при последующих обсуждениях.

Также собеседники не исключили, что уже в четверг в Раде появится представление на лишение Савченко неприкосновенности и дозволение на арест.

К тому же, по данным источников, сама Савченко сейчас уже находится в Барселоне, где часто бывает и скорый депутат Александр Онищенко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки на допрос 15 марта.

В ходе заседания Комитета Верховной Рады по нацбезопасности нардеп Юрий Береза предложил исключить Савченко из комитета и лишить ее звания Героя Украины.

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