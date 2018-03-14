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|Сразу после голосования на Ангелу Меркель была совершена попытка нападения (видео)
|14.03.2018 18:04
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Об этом сообщает Die Welt.
Неизвестный мужчина попытался подбежать к Меркель, когда она выходила из здания Бундестага, вскоре после голосования за ее кандидатуру.
В сообщении говорится, что мужчина громко кричал не по-немецки. Сотрудники сил правопорядка сразу же задержали его и прижали к асфальту.
Причина инцидента на данный момент неизвестна.
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