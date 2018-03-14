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Сразу после голосования на Ангелу Меркель была совершена попытка нападения (видео)
14.03.2018 18:04
Сразу после голосования на Ангелу Меркель была совершена попытка нападения (видео) В среду, 14 марта, на Ангелу Меркель, которую недавно вновь избрали канцлером ФРГ, была совершена попытка нападения.

Об этом сообщает Die Welt.

Неизвестный мужчина попытался подбежать к Меркель, когда она выходила из здания Бундестага, вскоре после голосования за ее кандидатуру.

В сообщении говорится, что мужчина громко кричал не по-немецки. Сотрудники сил правопорядка сразу же задержали его и прижали к асфальту.

Причина инцидента на данный момент неизвестна.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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