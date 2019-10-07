Об этом сообщил в воскресенье телеканалу ABC News адвокат Марк Зейд, представляющий интересы обоих "разоблачителей".

"Марк Зейд, адвокат "разоблачителя", который поднял тревогу по делам президента Дональда Трампа с Украиной и вызвал расследование по импичменту, рассказал ABC News, что сейчас он представляет второго" обличителя ", который уже общался с генеральным инспектором", - отмечает телеканал.

Появление второго "разоблачителя", который может свидетельствовать как лицо, что непосредственно причастно к развитию событий вокруг подозрительных контактов Белого дома с Украиной, "способно взорвать" попытки Трампа убедить страну в том, что первая жалоба, обнародованная 26 сентября, была "абсолютно неточной".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира