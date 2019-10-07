|Против Трампа будет свидетельствовать второй "разоблачитель"
|07.10.2019 11:59
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Об этом сообщил в воскресенье телеканалу ABC News адвокат Марк Зейд, представляющий интересы обоих "разоблачителей".
"Марк Зейд, адвокат "разоблачителя", который поднял тревогу по делам президента Дональда Трампа с Украиной и вызвал расследование по импичменту, рассказал ABC News, что сейчас он представляет второго" обличителя ", который уже общался с генеральным инспектором", - отмечает телеканал.
Появление второго "разоблачителя", который может свидетельствовать как лицо, что непосредственно причастно к развитию событий вокруг подозрительных контактов Белого дома с Украиной, "способно взорвать" попытки Трампа убедить страну в том, что первая жалоба, обнародованная 26 сентября, была "абсолютно неточной".