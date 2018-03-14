Об этом говорится в обнародованном в среду, 14 марта, заявлении Североатлантического совета в связи с отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

«Великобритания подтвердила применение военного нервно-паралитического вещества такого типа, который был разработан в России, и сообщила союзникам о высокой вероятности того, что ответственна за это Россия», – сказано в сообщении.

В Альянсе подчеркнули, что Великобритания также подтвердила, что это была неизбирательная и безответственная нападение против Соединенного Королевства, которая поставила под угрозу жизни невинных граждан.

«Союзники выражают глубокую обеспокоенность в связи с первым применением нервно-паралитического вещества на территории Альянса с момента основания НАТО», – отметил Североатлантический совет.

Союзники выразили солидарность с Британией, предложили поддержку в проведении расследования и призвали РФ ответить на вопрос Лондона.

В НАТО также заявили, что эта нападение стала явным нарушением международных норм и договоренностей.

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