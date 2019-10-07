7 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: НБУ просит экспертов не прогнозировать курс гривны • Против Трампа будет свидетельствовать второй "разоблачитель" • "Слуга народа" надеется на возвращение оккупированного Донбасса до Нового года • В банках дорожают депозиты • В Украину пришли заморозки и осенний холод • Израиль хочет заключить пакт о ненападении со странами Персидского залива • Трамп считает своим долгом изучить дело Байдена-младшеговсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Донбасс, реинтеграция, разведение сил, формула Штайнмаера, капитуляция. 7 октября 46Донбасс, реинтеграция, разведение сил, формула Штайнмаера, капитуляция. Майдан — місце, де українці збираються, коли їх обурюють дії влади. І ось вперше це сталося при президенті Зеленськом. Протестувальників на вулицю вивело для багатьох незрозуміле словосполучення — формула Штайнмаєра. На що погодилася Україна в Мінську і чим це загрожує Києву? Фоторепортажи Популярные теги путешествия, транспорт, митинги, Киев, история, Дмитрий Дятлов, протесты, Львов, Сергей Смоленцев, война, корабли, город, цирк, политики, самолеты, Карпаты, Львів, Одесса, досуг, дети, столкновения, зима, НАТО, Динамо, церковь, Александр Зубко, марш, бизнес, фотопроект, праздники, учения, джаз, общество, вера, женщины, кошки, Майдан, выставки, фотоподборки, оккупация, люди, Нацгвардия, фотография, фестивали, пейзажи, животные, военная техника, дизайн, суд, спорт, технологии, солдат, заводы, Саакашвили, фотографы, беспорядки, юмор, катастрофы, Шахтер, парады, ВМС, концерты, политика, АТО, уикенд, автомобили, природа, архитектура, Верховная Рада, туризм, США, Путин, мир, искусство, выборы, культура, Россия, полиция, знаменитости, тест-драйв, акции, фотоконкурсы, музыка, стихийные бедствия, портрет, традиции, экология, Донбасс, ВСУ, мотоциклы, аннексия Крыма, соревнования, милиция, ЗСУ, живопись, Порошенко, #Євромайдан, авиация, мода, футбол Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис путешествия, транспорт, митинги, Киев, история, Дмитрий Дятлов, протесты, Львов, Сергей Смоленцев, война, корабли, город, цирк, политики, самолеты, Карпаты, Львів, Одесса, досуг, дети, столкновения, зима, НАТО, Динамо, церковь, Александр Зубко, марш, бизнес, фотопроект, праздники, учения, джаз, общество, вера, женщины, кошки, Майдан, выставки, фотоподборки, оккупация, люди, Нацгвардия, фотография, фестивали, пейзажи, животные, военная техника, дизайн, суд, спорт, технологии, солдат, заводы, Саакашвили, фотографы, беспорядки, юмор, катастрофы, Шахтер, парады, ВМС, концерты, политика, АТО, уикенд, автомобили, природа, архитектура, Верховная Рада, туризм, США, Путин, мир, искусство, выборы, культура, Россия, полиция, знаменитости, тест-драйв, акции, фотоконкурсы, музыка, стихийные бедствия, портрет, традиции, экология, Донбасс, ВСУ, мотоциклы, аннексия Крыма, соревнования, милиция, ЗСУ, живопись, Порошенко, #Євромайдан, авиация, мода, футболВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Майдан — місце, де українці збираються, коли їх обурюють дії влади. І ось вперше це сталося при президенті Зеленськом. Протестувальників на вулицю вивело для багатьох незрозуміле словосполучення — формула Штайнмаєра. На що погодилася Україна в Мінську і чим це загрожує Києву? 07.10.2019



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