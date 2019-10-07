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07.10.2019
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Метки: Донбасс, реинтеграция, разведение сил, формула Штайнмаера, капитуляция.
7 октября
Майдан — місце, де українці збираються, коли їх обурюють дії влади. І ось вперше це сталося при президенті Зеленськом. Протестувальників на вулицю вивело для багатьох незрозуміле словосполучення — формула Штайнмаєра. На що погодилася Україна в Мінську і чим це загрожує Києву?