И в Древнем Риме употребляли устриц, эту страсть переняли итальянцы, а за ними модное течение подхватили жители Франции. Согласно легенде, во Францию устрицы в 16-м веке привезла жена короля Генриха II – Екатерина Медичи. Но все же, большинство историков сходятся во мнении, что распространение этого блюда началось еще задолго до известной флорентийки.

Из мемуаров Казановы узнаем, что в те времена устрицы стали считать мощным афродизиаком, цена их от этого значительно возросла. Великий любовник отмечал, что на завтрак съедал по 50 устриц, от чего был неутомим в любовных утехах.

До 19-го века цена устриц еще была более-менее доступна всем слоям населения. Из-за их питательности, но специфического вкуса, их больше предпочитали бедняки. Но в 20-м веке устрицы попали в категорию редких продуктов из-за слишком большой их добычи и потребления. Власти Франции даже ввели ограничения по добыче устриц для вольных рыбаков, но ситуацию это не спасло. Устрицы превратились в достояние дорогих ресторанов, и обычные люди забыли о свободном доступе к ним.

Чем полезны устрицы

Устрицы – один из десяти самых дорогих деликатесов мира. Выращивают их в Японии, Италии и США, но самыми лучшими по праву считаются французские. В Китае устриц начали разводить в 4-м веке до нашей эры.

Устрицы – низкокалорийный полезный продукт. Эти моллюски – источник витаминов группы B, йода, кальция, цинка и фосфора. Устрицы являются антиоксидантом, который тормозит процессы старения человеческого организма, защищает его от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вкус устриц разительно отличается в зависимости от региона выращивания – он может быть сладковатым, а может солоноватым, напоминать вкусы знакомых овощей или фруктов.



Дикие устрицы имеют самый яркий вкус, немного с металлическим привкусом. Эти устрицы гораздо дороже тех, которые выращивают искусственным путем. Едят таких устриц максимально просто, чтобы насладиться естественным вкусом. Фермерские устрицы более маслянистые, и их добавляют в многокомпонентные блюда, консервируют.

Как едят устриц

Традиционно устриц едят сырыми, полив их немного лимонным соком. Из напитков к моллюскам подают шампанское или белое охлажденное вино. В Бельгии и Голландии с устрицами подают пиво.

Также устрицы - запекают, с сыром, сливками и зеленью, добавляют в салаты, супы и закуски.

Устричный соус

Этот соус относится к азиатской кухне и представляет из себя экстракт из вареных устриц, по вкусу похожий на сладко-соленый говяжий бульон. Для придания блюду устричного вкуса довольно только несколько капель такого концентрированного соуса. Устричный соус довольно густой и вязкий, имеет темно-коричневый цвет. В этом соусе сосредоточено много полезных аминокислот.

Согласно сказаниям, рецепт устричного соуса придумал в середине 19-го века Ли Кум Санг (Шан), шеф-повар небольшого кафе в Гуанчжоу. Ли, который специализировался на блюдах из устриц, подметил, что в процессе длительного приготовления моллюсков получается ароматный густой отвар, который после дозаправки становится отдельным дополнением к другим блюдам.

Устричный соус используют в качестве заправки для салатов, супов, мясных и рыбных блюд. Им маринуют мясные полуфабрикаты.

Устричные рекорды

Мировой рекорд по поеданию устриц – 187 штук за 3 минуты – принадлежит господину Наери из Ирландии, город Хилсоборо. После такого количества моллюсков рекордсмен чувствовал себя, на удивление, замечательно и даже выпил несколько кружек пива.

А самая большая устрица была поймана на побережье бельгийского пляжа в городе Кнокке. Семья Лечатов нашла огромного моллюска, размером в 38 сантиметров. Этой устрице насчитывалось 25 лет.

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