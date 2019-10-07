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Rozetka сделала платным самовывоз товаров
07.10.2019 13:15
Rozetka изменила политику, касающуюся выдачи заказов из собственных магазинов.

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Как сообщает ЦТС, с заказов на сумму меньше 290 грн при самовывозе из розничных магазинов компании теперь взимается плата в размере 10 грн.

В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, так как много заказов не забирают.

«Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным», — заявили в компании.

В Rozetka подчеркнули, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать в почтоматах или мобильных точках выдачи.

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