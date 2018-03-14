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|«В детский сад ее верните!» — Жириновский довел до слез Ксению Собчак (видео)
|14.03.2018 21:53
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Запись трансляции опубликована на YouTube.
Собчак пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву, что ее перебивают и оскорбляют другие кандидаты, в частности глава ЛДПР Владимир Жириновский. Политик потребовала компенсировать отобранное у нее время.
«Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла. Вы правда считаете, что это нормально?» — заявила Собчак.
Жириновский продолжил подливать масла в огонь.
«В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет», – ответил Жириновский.
После этих слов Собчак разрыдалась. Соловьев сказал, что это «безобразие, доведение женщины до слез» и «коллективная травля» одного из кандидатов.
Кандидат в президенты в слезах покинула студию.
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