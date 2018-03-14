«По ориентировочным данным, она находится на территории Испании, следовательно, пользуясь возможностью СМИ, я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос к следователю СБУ и дать объяснения по делу», – цитирует его слова «Укринформ».

Он добавил, что имеет довольно оснований для ареста Савченко.

«Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор имею довольно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата», — подчеркнул Луценко.

Генпрокурор также отметил, что следствие имеет различные доказательства, в том числе видео- и аудиозаписи, которые раскрывают картину запланированного террористического акта в стенах Верховной Рады.

«В связи с этим мы не только арестовали Рубана (глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус». – Ред.), но и обратились к народному депутату Надежде Савченко с просьбой прибыть на допрос к следователю СБУ», — резюмировал он.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. По словам пресс-секретаря нардепа, она вылетела в ПАСЕ, а запросы не получала.

Тем временем, народный депутат от «Народного фронта», заместитель главы делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявил, что Савченко не присутствовала на заседании Парламентской ассамблеи, потому что на 13 марта проходили только официальные заседания комитетов в Париже.

Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения.

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