Министерство культуры больше не будет закупать новых животных для государственных цирков. Об этом сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Фейсбук.

По его словам, договоренность о прекращении закупок была достигнута во время встречи активистов с министром культуры Владимиром Бородянским. Кроме того, министерство создает рабочую группу, которая займется скорейшей разработкой плана по выводу животных из государственных цирков.

«Впереди нас ожидает противодействие цирков и создание максимально гуманного к животным плана. Но главное - впервые имеем четкую и однозначную позицию министерства», - написал Тодорчук.

Сейчас в Украине действует семь государственных цирков, которые финансируются из государственного бюджета: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

«Они финансируются из бюджета, следовательно за удар кнутом платит каждый налогоплательщик. Пришло время прекратить этот садизм. Далее - полный законодательный запрет (эксплуатации животных в цирке – ред.) и развитие украинского цирка без животных», - заявил активист.

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