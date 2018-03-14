В нескольких российских СМИ опубликована «любовная версия» отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тему активно продвигают провластные журналисты. Возможно таким, пусть и нелепым способом с помощью откровенных информационных вбросов Кремль хочет снять с себя ответственность за террористический акт с использованием химического оружия в чужом государстве.

Так, российские СМИ, ссылаясь на данные, полученные от неких «родственников», заверяют: семья молодого человека (по видимому, речь идет о гражданине «скрепной») была категорически против предстоящего бракосочетания своего сына и Юлии Скрипаль.

Якобы «родителей-патриотов» до боли огорчал тот факт, что сын хочет связать судьбу с «дочкой предателя Родины». Дескать, по этой печальной причине они и пошли на преступление, раздобыли секретный препарат и поставили перед собой цель извести будущую невестку вместе с родителем.

Именно такие данные приводит «Газета.ру», ее подхватывает «Московский комсомолец» и еще целый ряд менее известных изданий.

Тем временем, МИД России «выразил озабоченность», что британская сторона не пускает российских дипломатов к самой Юлии, которая в тяжелом состоянии находится в одной из больниц.

Интерес к здоровью молодой женщины в Москве объяснили тем, что Юлия Скрипаль имеет российское гражданство. Между тем, МИД России уже получил список дипломатов, которым надлежит покинуть страну.

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