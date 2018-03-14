«17-18 марта в Украине. Снегопады, метели, сильный ветер, ближе к центру и югу — дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Морозный похолодание приведет опасный гололед», – написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что возможны в связи с непогодой ощущения физического дискомфорта.

«Не пугайтесь возможному физическому дискомфорту, это все циклоны, на дорогах ситуация существенно осложнится, следовательно проверьте уже сегодня состояние ваших автомобилей, запаситесь лопатами, не забрасывайте далеко зимние вещи. Следить за циклонами будем тщательно и вместе», – резюмировала синоптик.

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