Деловые Сводки
- ЧВК «Вагнер» ищет боевиков, которые рассказали журналистам о потерях в Сирии
- В Лондоне нашли мертвым очередного российского олигарха, - The Guardian
- Украинцам значительно усложнили въезд на территорию Крыма
- Украинских водителей ждут нововведения от полиции
- Путин прилетел — радость из-под палки, - Крымский бандеровец
|На выходных Украину накроет снежный шторм и морозы
|14.03.2018 23:37
|
«17-18 марта в Украине. Снегопады, метели, сильный ветер, ближе к центру и югу — дожди и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Морозный похолодание приведет опасный гололед», – написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Она отметила, что возможны в связи с непогодой ощущения физического дискомфорта.
«Не пугайтесь возможному физическому дискомфорту, это все циклоны, на дорогах ситуация существенно осложнится, следовательно проверьте уже сегодня состояние ваших автомобилей, запаситесь лопатами, не забрасывайте далеко зимние вещи. Следить за циклонами будем тщательно и вместе», – резюмировала синоптик.
Источник