|Киев назвали одним из самых привлекательных мест Европы для гастротуристов
|07.10.2019 14:10
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Рейтинг опубликовало британское издание The Independent.
Авторы утверждают, что киевская гурманская культура – бесспорно, недооценена. Путешественникам в украинской столице советуют отведать не только котлету по-киевски, но и борщ, вареники, в частности сине-желтые, и свиные ушки.
Также рекомендуют попробовать в Киеве блюда грузинской кухни.
Кроме того, по мнению британцев, украинские рестораны приятно удивляют низким ценам.
В список также попали город Марсель и регион Прованс во Франции, испанская Ибица, итальянские горные курорты Курмайор и Альта-Бадиа, греческие Афины и мальтийская Валетта.