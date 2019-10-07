Рейтинг опубликовало британское издание The Independent.

Авторы утверждают, что киевская гурманская культура – бесспорно, недооценена. Путешественникам в украинской столице советуют отведать не только котлету по-киевски, но и борщ, вареники, в частности сине-желтые, и свиные ушки.

Также рекомендуют попробовать в Киеве блюда грузинской кухни.

Кроме того, по мнению британцев, украинские рестораны приятно удивляют низким ценам.

В список также попали город Марсель и регион Прованс во Франции, испанская Ибица, итальянские горные курорты Курмайор и Альта-Бадиа, греческие Афины и мальтийская Валетта.

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