Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте 14 марта.

«В соответствии с Венской конвенцией Соединенное Королевство теперь вышлет 23 российских дипломатов, которых идентифицировали как незаявленных разведчиков. Это будет самая большая высылка за последние 30 лет, и это отражает тот факт, что российское государство не в первый раз действовало против нашей страны. С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании», — заявила Мэй.

Срок, который отводится для выдворения – неделя.

Также Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией и отменит запланированный ранее визит главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Министр иностранных дел России не достоин своего поста», — отметила глава британского правительства.

Кроме того, британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу в России, заявила Мэй.

«Помимо этого мы заморозим российские госактивы, если у нас будут доказательства угрозы. Лондон будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит «сомнительные» счета», — подчеркнула премьер.

При этом Мэй, добавила, что не может публично назвать некоторые из мер в отношении России, которые будут приняты Лондоном.

В свою очередь посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва предпримет ответные меры.

В МИД РФ заявили, что Великобритания начала «огульную антироссийскую кампанию» и пошла на грубую провокацию против Москвы.

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