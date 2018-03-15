«Мы хотим развить те средства для контроля скорости, которые будут установлены в патрульные автомобили, и которые позволяют производить замеры скорости непосредственно в движении. То есть для того, чтобы измерять скорость и определять правонарушения, не нужно будет стоять в кустах. Такой автомобиль может двигаться», – отметил Белошицкий.

Он также анонсировал появление фантомного патруля – машин без опознавания знаков полиции.

«Также мы имеем международный опыт, когда такие автомобили используются как с обозначением «Полиция», так и без любых обозначений. То есть фантомные патрули», – добавил он.

Белошицкий отметил, что это один из способов контроля скорости. Тем временем, юристы уверяют, что законных оснований вводить фантомные патрули в Украине нет.

«То, что было озвучено, пока выглядит, скорее только, как планы. Да, действительно, в других странах такая инициатива успешна и действенна, но пока нет даже проекта, который бы разрешал подобные патрули», – рассказал автоюрист Владимир Караваев.

Отмечается, что проходят общественные слушания обновленного ГОСТа для видеокамер, которые планируют устанавливать на столбах у дорог, а также у патрулей. В момент запуска планируется, что они смогут различать сразу семь самых распространенных нарушений водителей: превышение скорости, проезд на красный свет, нарушение правил стоянки/остановки, неправильное пересечение ж/д-переезда, движение и стоянка на полосе общественного транспорта, выезд на полосу встречного движения, а также движение по тротуарам.

«Чтобы минимизировать ошибки, камеры, в зависимости от вида проступка, должны будут сделать минимум два фото с нарушением. В кадр должны попасть запрещающий знак, шлагбаум (в случае с ж/д-переездом), сигнал светофора — все, что может подтвердить факт нарушения», – сообщил глава правления Украинской ассоциации систем безопасности дорожного движения Владимир Кривенко.

Кроме того, ходят слухи, что патруль сможет использовать радары «Визир».

«Для понимания законности нужно знать, как будут регулироваться передвижения таких патрулей, порядок съемки и реальности показаний, например, стационарная камера не сможет увеличить скорость движения, тогда как в машине с установленной камерой возможны погрешности и искажения, например, когда стояли патрули с камерами и добавляли скорости водителям. И в этом случае ситуация может повториться», – рассказал адвокат Андрей Вареник.

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