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|Украинцам значительно усложнили въезд на территорию Крыма
|15.03.2018 00:16
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В частности, задают вопросы о целях визита в Крым. Направляющихся в Крым украинцев встречают длительными проверками и допросами на границе, часто им отказывают во въезде.
«Людей при въезде на территорию Крым опрашивают и ставят штамп, а затем просят пройти в специальную комнату — якобы для уточнения нюансов. В присутствии автоматчика требуют положить телефоны на лавочку и не прикасаться к ним», — рассказал журналистам человек, который недавно побывал в Крыму.
По его словам, спецслужбы РФ тщательно выяснят цель визита на полуостров. И, кроме того, задают целый ряд вопросов, на первый взгляд, не имеющих отношение к поездке.
«Майор ФСБ спрашивал у меня, например, почему вы так легко одеты? Сколько вы зарабатываете? Служили ли вы или ваши родственники, или же знакомые в [зоне проведения] АТО [антитеррористической операции на юго-востоке Украины]? Были ли вы на Майдане? Не были? А почему?
Потом в смартфоне проверяют ваши личные переписки в соцсетях и мессенджерах, телефонную книгу. После этого выносят приговор и либо пускают, либо вручают уведомление о запрете на въезд на территорию РФ. При вопросе, на сколько запрещен въезд, аргументированного ответа нет», — указал он.
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