Франция в среду заявила, что хочет получить твердое доказательство участия России в отравлении нервно-токсинными препаратами российского шпиона в Великобритании, прежде чем предпринимать какие-либо действия в знак солидарности с британским правительством.

В отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, которые заверили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что они очень серьезно относятся к взглядам своего правительства на возможное участие России, президент Эммануэль Макрон и другие французские официальные лица отказались упомянуть Россию.

После того, как Франция осудила набег на Сергея Скрипаля и его дочь и выразила солидарность с Великобританией во вторник, представитель французского правительства Бенджамин Гриво в среду заявил, что для Парижа еще рано, чтобы решить, следует ли принять меры.

«Мы не занимаемся фэнтезийной политикой. После того, как причастность будет доказана, придет время для принятия решений», — сказал Гриво на пресс-конференции вскоре после того, как Мэй заявила, что она изгоняет российских дипломатов и приостанавливает двусторонние переговоры.

В то время как он назвал атаку «очень серьезным действием» на стратегического союзника, Гриво сказал, что Франция ждет «окончательных выводов» и доказательств того, что «факты были полностью верны», прежде чем занять позицию.

На вопрос о том, готов ли Париж принять контрмеры по России, учитывая требования Лондона, пресс-секретарь министерства иностранных дел Агнесс фон дер Мюлл сказала, что Париж находится в тесном контакте с Великобританией по этому вопросу.

Не отвечая напрямую, она добавила, что Париж полностью поддерживает заявление НАТО, в котором содержится призыв к России дать Британии «полное раскрытие» вещества еще из советской эпохи, используемого в нападении.

Приглушенная реакция Франции контрастирует с ее ближайшими союзниками, но согласуется с усилиями Макрона после вступления в должность, чтобы строить новые отношения с российским Владимиром Путиным.

Вместо того, чтобы прямо противостоять Путину угрозами и дипломатией, он пытается добиться восстановления деловых и культурных связей, несмотря на существующие санкции Европейского союза в отношении Москвы.

Дипломаты говорят, что Макрон считает, что остракизм Москвы не даст результатов, учитывая его важность на мировой арене и роль в мировых кризисах. Несмотря на очевидные различия, он считает жизненно важным поддерживать рабочие отношения с Россией.

Стоя рядом с Путиным в мае прошлого года в Шато-де-Версаль, Макрон объявил о начале новой страницы в отношениях после напряженности в предыдущей администрации. Он сказал, что в то время он не допустил бы разногласий по поводу Сирии, Украины и прав человека.

Почти год назад есть мало доказательств того, что он получил что-то ощутимое из альтернативного подхода с точки зрения успехов внешней политики. Однако он должен стать почетным гостем на форуме инвесторов в Санкт-Петербурге в конце мая, где также будет присутствовать крупная французская деловая делегация.

«У Франции есть политика в отношении России, которой она будет придерживаться. Нет причин для того, чтобы сбить эту цель», — сказал французский чиновник. «Вы должны помнить, что между Францией и Россией существуют довольно тесные связи, будь то литература, культура и бизнес, и они важны».

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