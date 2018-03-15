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Макрон пока не принимает поспешных выводов по России относительно отравления Скрипаля
15.03.2018 01:10
Макрон пока не принимает поспешных выводов по России относительно отравления Скрипаля «Мы не занимаемся фэнтезийной политикой. После того, как причастность будет доказана, придет время для принятия решений» Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в гостинице «Атлантик» во время саммита G20 8 июля 2017 года в Гамбурге, Германия.

Франция в среду заявила, что хочет получить твердое доказательство участия России в отравлении нервно-токсинными препаратами российского шпиона в Великобритании, прежде чем предпринимать какие-либо действия в знак солидарности с британским правительством.

В отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, которые заверили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что они очень серьезно относятся к взглядам своего правительства на возможное участие России, президент Эммануэль Макрон и другие французские официальные лица отказались упомянуть Россию.

После того, как Франция осудила набег на Сергея Скрипаля и его дочь и выразила солидарность с Великобританией во вторник, представитель французского правительства Бенджамин Гриво в среду заявил, что для Парижа еще рано, чтобы решить, следует ли принять меры.

«Мы не занимаемся фэнтезийной политикой. После того, как причастность будет доказана, придет время для принятия решений», — сказал Гриво на пресс-конференции вскоре после того, как Мэй заявила, что она изгоняет российских дипломатов и приостанавливает двусторонние переговоры.

В то время как он назвал атаку «очень серьезным действием» на стратегического союзника, Гриво сказал, что Франция ждет «окончательных выводов» и доказательств того, что «факты были полностью верны», прежде чем занять позицию.

На вопрос о том, готов ли Париж принять контрмеры по России, учитывая требования Лондона, пресс-секретарь министерства иностранных дел Агнесс фон дер Мюлл сказала, что Париж находится в тесном контакте с Великобританией по этому вопросу.

Не отвечая напрямую, она добавила, что Париж полностью поддерживает заявление НАТО, в котором содержится призыв к России дать Британии «полное раскрытие» вещества еще из советской эпохи, используемого в нападении.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.Carl Court / Getty

Приглушенная реакция Франции контрастирует с ее ближайшими союзниками, но согласуется с усилиями Макрона после вступления в должность, чтобы строить новые отношения с российским Владимиром Путиным.

Вместо того, чтобы прямо противостоять Путину угрозами и дипломатией, он пытается добиться восстановления деловых и культурных связей, несмотря на существующие санкции Европейского союза в отношении Москвы.

Дипломаты говорят, что Макрон считает, что остракизм Москвы не даст результатов, учитывая его важность на мировой арене и роль в мировых кризисах. Несмотря на очевидные различия, он считает жизненно важным поддерживать рабочие отношения с Россией.

Стоя рядом с Путиным в мае прошлого года в Шато-де-Версаль, Макрон объявил о начале новой страницы в отношениях после напряженности в предыдущей администрации. Он сказал, что в то время он не допустил бы разногласий по поводу Сирии, Украины и прав человека.

Почти год назад есть мало доказательств того, что он получил что-то ощутимое из альтернативного подхода с точки зрения успехов внешней политики. Однако он должен стать почетным гостем на форуме инвесторов в Санкт-Петербурге в конце мая, где также будет присутствовать крупная французская деловая делегация.

«У Франции есть политика в отношении России, которой она будет придерживаться. Нет причин для того, чтобы сбить эту цель», — сказал французский чиновник. «Вы должны помнить, что между Францией и Россией существуют довольно тесные связи, будь то литература, культура и бизнес, и они важны».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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