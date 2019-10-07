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Зеленский намерен упростить перемещение людей и товаров в ОРДЛО
07.10.2019 14:29
Также президент хочет изучить "вопрос целесообразности контрольных пунктов на Донбассе".  

OPDLO_07.10.19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров отработать вопрос упрощения въезда/выезда людей и перемещения товаров через линию разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Соответствующий приказ появился на сайте главы государства.

Кроме того, президент также поручил правительству отработать вопрос о предоставлении на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

Также правительству предлагается отработать вопрос целесообразности обустройства, содержания и обслуживанию контрольных пунктов въезда/выезда на Донбассе. Этим же указом президент потребовал от Генштаба и Луганской ОГА восстановить мостовой переход в Станице Луганской до 27 ноября.

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