Как же правильно хранить сыр?

1. Покупайте столько, сколько сможете съесть в ближайшие 2-3 дня. Перед сырной полкой в магазине трудно устоять, хочется взять только хотя бы по небольшому кусочку. Но сыр не хранится долго – лучше сходите за сыром в магазин еще раз, чем выкидывать дорогой полезный продукт. Мягкие сыры хранятся в течение 3 дней, плавленые – не более 2 суток, а твердый сыр – 7-10 дней.

2. Индивидуальная упаковка – каждый кусок сыра разного сорта и вида должен храниться отдельно. При этом завернутый в пленку, сыр «задыхается» и портится его вкус, бактерии размножаются гораздо быстрее. Храните сыр в пергаменте – это защитит его пересыхания.

3. Храните сыры исключительно в холодильнике, если, конечно, в вашем доме нет прохладного подвала. Идеальная температура хранения сыра – 6-8 градусов, влажность – 90 процентов. Полка для сыра в холодильнике – нижняя полка или ящик для фруктов и овощей. Сыр не любит резких перепадов температур, иначе он или пропадет, или начнет крошиться.

4. Не срезайте корку – она хранит запах сыра и защищает его от воздействия воздуха. Если корка не из воска, то вполне съедобна и полезна. Однако, лучше уточните у продавца о возможности употреблять сыр вместе с корочкой.

5. Храните отдельно от других сильно пахнущих продуктов. Сыры имею свойство поглощать ароматы окружающей среды. Каждый раз после употребления заворачивайте сыр в отдельную упаковку и убирайте на свое место.

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