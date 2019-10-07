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07.10.2019
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Метки: Донбасс, разведение сил, Золотое.
7 октября
Люди бояться залишитись у «сірій зоні», беззаконня та відсутності державних послуг. Люди бояться просто загинути, попри всі запевнення від місцевої влади. Чого бояться та на що сподіваються мешканців фронтового Золотого?