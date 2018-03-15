Деловые Сводки
- Паленый алкоголь и просроченная молочка: Чем питаются на оккупированном Донбассе (ФОТО)
- "Презирает международный порядок": В США сделали Путину резкое предупреждение по Крыму
- Важное исключение: эксперт рассказала, кого не коснутся новые правила захоронения
- Проблема "старых денег": Автор "Плана Маршалла" для Украины заявил о провале Киева
- Сбежавшая Надежда Савченко вернулась в Киев рейсом из Мюнхена (фото)
|В новом порядке процедуры захоронения появилась новая проблема
|15.03.2018 07:35
|
Однако на первый план выходит другая проблема — связанная с религией.
Традиции и взгляды большинства украинцев требуют провести захоронение умершего как можно раньше.
По данным Госстата, в Украине ежегодно умирает около 600 тыс. человек, то есть приблизительно 1600 человек в день. По каждому из них придется получить согласие на экспертизу и непосредственно провести ее.
Вероятно, конечно, в данных вопросах будут стараться процедуру не затягивать, утверждает адвокат Дина Дрыжакова, но тем не менее какое-то время это все равно будет занимать. А это значит, что вырастает нагрузка на суды и соответственно, увеличивается промежуток времени между смертью человека и его захоронением.
«В маленьких поселках, где нет моргов, придется либо хранить тело умершего у себя в доме, либо везти его в ближайший населенный пункт, где есть морг. Но и то не факт, что там будет место для сохранения. Более того, объясняет адвокат, пока согласие не будет выдано судом, очень мала вероятность того, что тело примет морг судебно-медицинской экспертизы. Логично так же, что морги не могут хранить у себя всех умерших, пока суд будет выдавать разрешение», — говорится в публикации.
Ранее в большинстве случаев семья усопшего могла собрать все необходимые документы для захоронения в тот же день, а на следующий провести похороны. Сейчас этот процесс может растянуться на несколько дней, а то и недель, ведь граничные сроки проведения экспертизы в законодательстве не указаны.
Источник