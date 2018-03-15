Специалисты представили Всемирный доклад о счастье. Он был опубликован 14 марта. В докладе эксперты оценили 156 стран по уровню счастья на основе таких факторов, как продолжительность жизни, социальная поддержка и коррупция, сообщает The Washington Post.

На первом месте оказалась Финляндия. Страна подвинула на вторую строчку своего соседа — Норвегию. Отмечается, что в Финляндии живут около 300 тысяч приезжих и жителей с иностранными корнями из 5,5 миллиона человек. Крупнейшие группы иммигрантов происходят из других европейских стран, но есть также общины из Афганистана, Китая, Ирака и Сомали.

В десятку лучших вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Соединенные Штаты упали на 18-е место с 14-го, которое занимали в прошлом году. По мнению экспертов, США находятся в сложном и обостряющемся кризисе общественного здравоохранения, эпидемии ожирения, опиоидной зависимости и депрессивного расстройства.

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