Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.

В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius — его прошило осколками, также разбито стекло, торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали. На месте происшествия свидетели видели мужчину в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, который напал на полицейских.

Правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

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