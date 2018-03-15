«Спустя неделю после отравления Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила парламенту, что, как установили следователи, бывшего шпиона отравили нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Учитывая факт использования химического вещества военного назначения, связанного с российскими лабораториями по разработке оружия, след явно ведет в Москву», — цитирует вице-президента департамента тактического анализа Stratfor Скотта Стюарта «Апостроф».

Он напомнил, что Лондону потребовалось 10 лет, чтобы официально обвинить Кремль в отравлении бывшего российского агента Александра Литвиненко в 2006 году, при этом премьеру Британии Терезе Мэй нужно было чуть больше недели, чтобы официально обвинить Россию в атаке на Скрипаля.

«Быстрая реакция Лондона, вероятно, была частью замысла: ясно, что Россия хотела, чтобы мир знал, кто стоит за этим покушением. Хотя многие предположили, что набег было вызвано желанием мести (и, вероятно, это играло определенную роль), скорей только, у Кремля был более актуальный мотив для организации отравления», — уверен эксперт.

Стюарт напомнил, что согласно сообщениям прессы, MI6 завербовала Скрипаля в начале 1990-х годов, вероятно, в то время, когда он был офицером ГРУ в Испании, затем он шпионил на британцев до ареста в 2004 году.

«Согласно данным The Independent, он ушел из ГРУ в 1999 году и занял пост в российском МИДе – еще одной главной цели британской разведки – до отставки из правительства и ухода в бизнес в 2003 году. Он был арестован в результате широкомасштабной операции в 2004 году и был осужден в 2006-м. Скрипаль был приговорен к 13 годам тюремного заключения за предательство, в частности, за то, что он якобы сдавал офицеров ГРУ своим британским кураторам», — пишет член Stratfor.

Он считает,что относительно небольшой тюремный срок является интересным фактом в деле Скрипаля.

«В прошлом многие российские разведчики, пойманные на шпионаже для США или других держав, были приговорены к смертной казни. Например, генерал-майор Дмитрий Поляков, также сотрудник ГРУ, был казнен в 1988 году после того, как был признан виновным в шпионаже на Соединенные Штаты (он был разоблачен офицером ЦРУ Олдричем Эймсом, который шпионил на Россию)», — напомнил Стюарт.

Представитель компании считает необоснованными слухи о том, что Скрипаль каким-то образом связан с недавней работой бывшего офицера MI6 Кристофера Стила, составившего очень противоречивое досье, в котором говорилось о сотрудничестве между участниками президентской кампании Дональда Трампа и Кремлем.

«Скрипаль вряд ли был активно вовлечен в какую-либо шпионскую работу против России, из-за которой он мог оказаться под прицелом Кремля. Итак, если предательство Скрипаля десятки лет назад считалось довольно серьезным, чтобы оправдать его смерть сегодня, почему россияне просто не ликвидировали его в 2006 году? Даже если его решили держать для будущего обмена шпионами (под который он в конечном итоге и попал), почему он не получил гораздо более суровое наказание?» — акцентировал он.

«Тринадцать лет кажутся ничтожным приговором за шпионаж, если вина считается заслуживающей убийства много лет спустя. Таким образом, вызывает сомнения, что Скрипаля атаковали только из-за госизмены», — резюмировал представитель Stratfor.

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