Церемония проходит в МХТ имени Чехова, которым он руководил последние 18 лет. Трансляцию проводов артиста в последний путь ведет «Московский комсомолец».

Прощание с Олегом Табаковым

Около 8:30 по киевскому времени всех желающих проститься с Табаковым начали пускать в театр с улицы. На сцену они не поднимаются, проходят по партнеру вдоль сцены. Цветы кладут на сцену.

Попрощаться с Олегом Табаковым пришел актер Михаил Боярский.

На экране меж тем одна фотография сменяется другой — все самые яркие образы Олега Павловича за много лет работы в МХТ (с 2000 года он был худруком театра).

Напомним, Табаков скончался после продолжительной борьбы с болезнью на 83-м году жизни.

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