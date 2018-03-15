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|Сотни людей в Москве собрались проводить в последний путь Олега Табакова (фото)
|15.03.2018 09:19
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Церемония проходит в МХТ имени Чехова, которым он руководил последние 18 лет. Трансляцию проводов артиста в последний путь ведет «Московский комсомолец».
Прощание с Олегом Табаковым
Около 8:30 по киевскому времени всех желающих проститься с Табаковым начали пускать в театр с улицы. На сцену они не поднимаются, проходят по партнеру вдоль сцены. Цветы кладут на сцену.
Попрощаться с Олегом Табаковым пришел актер Михаил Боярский.
На экране меж тем одна фотография сменяется другой — все самые яркие образы Олега Павловича за много лет работы в МХТ (с 2000 года он был худруком театра).
Напомним, Табаков скончался после продолжительной борьбы с болезнью на 83-м году жизни.
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