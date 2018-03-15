Журналисты разыскали парня, которому Петр Порошенко уделил непротокольное внимание во время официального мероприятия. 21-летний Николай – стрелок почетного караула президентского полка имени Богдана Хмельницкого, сам родом из Кривого Рога. Он подписал договор на три года, служит уже почти год и стесняется избыточного к себе внимания.

«Никак нет (поднять шапку не мог. — Ред.). Исполнение ритуала, Гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь», — говорит он.

Шапка новая и Николаю по размеру, следовательно он уверен, что виноват случай.

«Офицер, который стоял рядом со мной, при исполнении ритуала сбил ее шашкой. Получается, она сзади зацепилась и слетела», — пояснил Николай.

Офицер сейчас на полигоне, за свою ошибку он извинился. Николай признается, что для него то, что произошло, является событием, потому что хотя президента близко видел не впервые, но то, что тот подошел и надел на него фуражку, солдата удивило.

«Очень приятно было. Он как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог», — пояснил военный.

Он рассказал, что Порошенко ничего ему не говорил.

«Он просто улыбался. Тут как бы две стороны медали: и переживаю, и стыдно, и приятное событие», — рассказал Николай.

За конфуз не ругали ни стрелков, ни руководство полка.

«Все мы люди, каждый из нас в той или иной степени допускает ту или иную ошибку», — заверил заместитель командира батальона почетного караула Евгений Солодаев.

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