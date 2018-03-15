Для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации будет использоваться молдавский опыт.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Я сегодня сообщила всем членам Комитета, что в следующую среду (21 марта – ред.) После окончания Комитета у нас состоится встреча с активистами … Они имели сейчас возможность ознакомиться с тем вариантом решения вопроса, который я им предложила раз – я отдала на руки закон, который действует в Молдове и который предоставил возможность Республике Молдова решить эту проблему «, – отметила она.

«Там ключевые ставки таковы: чтобы иметь возможность уплатить таможенные платежи и растаможить, нужно заплатить налог в размере 30% от действующей ставки акциза. И потом наступают вся ответственность и новые возможности для всех правоохранительных органов, которые будут контролировать, и самое главное – для таможенных органов, которые будут контролировать дальнейший ввоз таких автомобилей. То есть решить вопрос с тем количеством (автомобилей на еврономерах – ред.), что есть, но в дальнейшем – исключить такое использование Таможенного кодекса именно в таких целях гражданами Украины», – уточнила Южанина.

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