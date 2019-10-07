На рассмотрение Верховной Рады 3 октября был подан законопроект №2208 О внесении изменений в Налоговый Кодекс. Инициатор законопроекта - нардеп от Слуги народа Александр Дубинский.

Речь идет о внедрении налога в размере 1% при валютных операциях в пользу развития спорта.

“Проектом Закона предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины для внедрения общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме“ - говорится в пояснительной записке.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

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