Об этом на брифинге перед допросом в СБУ в Киеве заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.

При этом она заявила, что Майдан в Украине организовали без участия России, но при поддержке «западного цивилизованного мира», а расстрелы в центре Киева никогда не будут расследованы, поскольку власть в этом не заинтересована.

«Горбатюку (прокурор ГПУ, который расследует расстрелы на Майдане. – Ред.) связали руки и ноги. Лично я ему давала показания, о том, что Луценко (генеральный прокурор. — Ред.) лично призывал народ к перевороту и лично со сцены Майдана обещал, что людям дадут оружие. Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала на Майдан синяя машина, как из нее выходили люди с оружием. Эти люди сейчас есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в готель «Украина», — заявила Савченко.

Она добавила, что те «люди, которые отдавали приказы», сидят в Верховной Раде.

Кроме того, Савченко заявила, что украинские власти с начала войны на Донбассе и аннексии Крыма якобы не переставали работать на Россию.

Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Он должен был состояться 13 марта. Ее подозревают в организации госпереворота в Украине.

По словам пресс-секретаря нардепа, она вылетела в ПАСЕ.

Позже сама нардеп заявила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав прибыть в СБУ в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки на допрос 15 марта.

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