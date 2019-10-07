Что учесть при выборе сыра для диеты?

- Обращайте внимание на калорийность. И хотя сыров с низким содержанием жиров не так много, они есть в небольшом ассортименте.

- Не берите много или выбирайте сыр, нарезанный порционно. Так вам будет легче регулировать количество сыра в своей рационе, а не объедаться им бездумно.

- Внимательно изучайте состав и избегайте сыра, в котором много химических компонентов, растительных жиров и усилителей вкуса. Также не покупайте плавленый сыр, сыр в тюбиках, сырные соусы – это верный путь к лишним килограммам.

- Лучшие сорта для диеты – козий сыр, сыр Моцарела или Пармезан. Они максимально полезны, вкусны и подойдут для приготовления других блюд.

- Натирайте сыр – так вы гарантированно съедите его меньшее количество, чем толстый отрезанный брусочек. И калорийность приема пищи резко упадет.

- Твердые сыры более полезны, но в то же время и более калорийны. Чередуйте виды сортов, если не можете устоять перед соблазном.

- Не ешьте сыр от скуки или перед телевизором, выкладывайте его на небольшую тарелку, чтобы не было соблазна съесть все и сразу.

- Сочетайте сыр с фруктами и овощами – со свеклой, ананасом, всеми видами капусты. А вот бутербродов на основе хлеба избегайте – чаще сопровождающие сыр ингредиенты не менее тяжелы и калорийны.

- Употребляйте сыр после тяжелых физических нагрузок – после тренировки или в конце рабочего дня. Он содержит аминокислоты, который помогают восстановить целостность травмированных мышц.

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