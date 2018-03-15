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|Депутаты проголосовали за исключение Надежды Савченко из комитета по Нацбезопасности
|15.03.2018 12:19
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Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержали 261 народный депутат, свидетельствует официальный сайт парламента.
Проект постановления №5543 был подготовлен комитетом по Нацбезопасности.
По мнению членов парламентского комитета, Савченко занимает антигосударственную позицию и не может быть членом соответствующего органа.
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