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Депутаты проголосовали за исключение Надежды Савченко из комитета по Нацбезопасности
15.03.2018 12:19
Депутаты проголосовали за исключение Надежды Савченко из комитета по Нацбезопасности Верховная Рада проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из парламентского по Национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержали 261 народный депутат, свидетельствует официальный сайт парламента.

Проект постановления №5543 был подготовлен комитетом по Нацбезопасности.

По мнению членов парламентского комитета, Савченко занимает антигосударственную позицию и не может быть членом соответствующего органа.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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