Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержали 261 народный депутат, свидетельствует официальный сайт парламента.

Проект постановления №5543 был подготовлен комитетом по Нацбезопасности.

По мнению членов парламентского комитета, Савченко занимает антигосударственную позицию и не может быть членом соответствующего органа.

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