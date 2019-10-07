В Киеве возле Дарницкой площади на Харьковском шоссе, 2-а, на многоэтажном доме зарисовали мурал американского художника. Фото дома с закрашенным муралом выложил на своей странице в Facebook киевлянин Роман Федик.

В комментариях под заметкой киевляне пишут, что мурал исчез в связи с утеплением фасада дома. Мурал на доме по адресу Харьковское шоссе, 2-а создал в 2016 году художник из Майами Эрнесто Маранж (Maranje) по приглашению Гео Лерос.

Этот мурал создавали в рамках его проекта Art United Us, пишет Хмарочос. Стоит отметить что , в процессе рисования у Эрнесто украли все краски. Также в 2016 году художник создал в похожем стиле два мурала - на проспекте Бажана и бульваре Леси Украинки.

Как сообщалось в октябре 2018, на Позняках киевляне уничтожили мурал, названный Матрицей.





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