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Сегодня, 15 марта, Украина созвала заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по вопросу Крыма
15.03.2018 12:43
Сегодня, 15 марта, Украина созвала заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по вопросу Крыма Об этом в Twitter заявила пресс-служба представительства Украины при ООН.

Срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в формате Арріа состоится сегодня, 15 марта. Как рассказали в пресс-службе, в заседании могут принять участие любые государства. Заседание начнется в 21:00. Главным вопросом мероприятия будет дело Республике Крым.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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