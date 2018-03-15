Срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в формате Арріа состоится сегодня, 15 марта. Как рассказали в пресс-службе, в заседании могут принять участие любые государства. Заседание начнется в 21:00. Главным вопросом мероприятия будет дело Республике Крым.



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