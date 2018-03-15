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|Сегодня, 15 марта, Украина созвала заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по вопросу Крыма
|15.03.2018 12:43
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Срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций в формате Арріа состоится сегодня, 15 марта. Как рассказали в
пресс-службе, в заседании могут принять участие любые государства.
Заседание начнется в 21:00. Главным вопросом мероприятия будет дело
Республике Крым.
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