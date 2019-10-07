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Пора на лыжи: Карпаты засыпало снегом
07.10.2019 17:38
Уже несколько часов на главных горнолыжных курортах страны не прекращается снегопад.

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Спустя месяц после первого снегопада в сентябре популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.
В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин.
На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию «Захар Беркут» снегом. Как свидетельствуют данные с камер наблюдения, снегопад продолжается и сейчас. На данный момент температура в Буковеле составляет 1,4 градуса ниже нуля – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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