Холодный октябрьский понедельник: замерзшая столица в лицах RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: На доме в Киеве уничтожили масштабный мурал американского художника • Можно ли есть сыр на диете? • Пора на лыжи: Карпаты засыпало снегом • В Украине могут ввести дополнительный налог на обмен валюты • В Израиле обнаружили древний мегаполис • Международные резервы НБУ за месяц сократились на $580 млн • 5 главных правил хранения сыравсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: погода, общество, Киев, люди, осень. Холодный октябрьский понедельник: замерзшая столица в лицах 19погода, общество, Киев, люди, осень. В начале осени жители Киева радовались теплому воздуху и солнечным лучам. Но не долго музыка играла. Октябрь принес в столицу резкое похолодание и порывистый ветер, к чему многие оказались не готовы.

Понедельник — день тяжелый. И он становится еще сложнее, когда по дороге на работу или учебу вас пронизывает осенний холод. Резкому погодному изменению рады не все жители города. Ведь многие еще не успели достать теплые вещи из шкафа и вышли на улицу в легкой осенней одежде. Но и в этом можно найти плюс. По дороге на работу вы окончательно взбодритесь и забудете про сонливость. А если добавить в эту формулу чашечку горячего ароматного кофе — день точно удастся.

В холодный понедельник жители столицы спешат по своим делам. Многие из них явно не ожидали такой погоды и стараются быстрее добежать из одного теплого места в другое. Более продуманные люди уже надели шапки и капюшоны. А «любители экстрима» прогуливаются в легких пальто и кожаных куртках. Фоторепортажи Популярные теги корабли, пейзажи, аннексия Крыма, суд, протесты, Саакашвили, акции, Карпаты, мир, Майдан, культура, туризм, беспорядки, парады, Александр Зубко, фотография, архитектура, транспорт, ВСУ, Сергей Смоленцев, праздники, автомобили, зима, Динамо, концерты, уикенд, АТО, бизнес, дизайн, искусство, война, путешествия, дети, Верховная Рада, стихийные бедствия, самолеты, экология, выборы, митинги, оккупация, музыка, Львов, люди, США, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, Донбасс, авиация, юмор, марш, церковь, Порошенко, тест-драйв, история, мода, военная техника, знаменитости, Львів, соревнования, полиция, город, фестивали, ЗСУ, #Євромайдан, катастрофы, Шахтер, политики, футбол, женщины, политика, мотоциклы, Одесса, природа, технологии, Нацгвардия, выставки, ВМС, традиции, досуг, заводы, живопись, общество, животные, цирк, солдат, Путин, учения, фотоподборки, фотографы, вера, Россия, портрет, спорт, кошки, фотопроект, милиция, НАТО, Киев, столкновения, джаз Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец корабли, пейзажи, аннексия Крыма, суд, протесты, Саакашвили, акции, Карпаты, мир, Майдан, культура, туризм, беспорядки, парады, Александр Зубко, фотография, архитектура, транспорт, ВСУ, Сергей Смоленцев, праздники, автомобили, зима, Динамо, концерты, уикенд, АТО, бизнес, дизайн, искусство, война, путешествия, дети, Верховная Рада, стихийные бедствия, самолеты, экология, выборы, митинги, оккупация, музыка, Львов, люди, США, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, Донбасс, авиация, юмор, марш, церковь, Порошенко, тест-драйв, история, мода, военная техника, знаменитости, Львів, соревнования, полиция, город, фестивали, ЗСУ, #Євромайдан, катастрофы, Шахтер, политики, футбол, женщины, политика, мотоциклы, Одесса, природа, технологии, Нацгвардия, выставки, ВМС, традиции, досуг, заводы, живопись, общество, животные, цирк, солдат, Путин, учения, фотоподборки, фотографы, вера, Россия, портрет, спорт, кошки, фотопроект, милиция, НАТО, Киев, столкновения, джазЛеонид Швец Папа зашел со стороны Амазонии, или Покушение на целибат Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи informator.ua Киев, Украина 07.10.2019



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