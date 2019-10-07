"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физлиц-предпринимателей, которые не получают дохода и не совершают никакой предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру госрегистрации остановки предпринимательской деятельности или снятия их с учета как самозанятых лиц, а значит, таким лицам будут начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ", - говорится в пояснительной записке.

Согласно Гетманцеву, законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций в отношении ФОПов, не плативших ЕСВ за периоды, за которые они не получали доходы.

Штрафы предлагается отменить на 30-дневный срок с момента вступления документа в силу.

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