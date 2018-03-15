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|На львовской «Арене Львов» началось разрушение фасада
|15.03.2018 14:18
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По его словам, из-за затекания стен разрушается первый уровень корпуса стадиона. Однако угрозы вывода арены из эксплуатации пока нет.
«У нас есть проблема с деформационными швами, которые были сделаны с нарушением норм. Поэтому происходит затекание с променады на первый уровень корпуса. Это основная проблема. Кроме этого, есть некоторые разрывы труб, мы их уже исправляли, а также протекания крыши в отдельных местах, которую приходится исправлять. Однако это не те разрушения, которые привели бы к выводу из эксплуатации, такой угрозы нет «, — заявил Болкун в интервью «Львовскому порталу».
Глава стадиона отметил, что специалисты из «Львовской политехники» уже разработали проект для исправления ситуации с протекающими потолками.
«Весной попробуем своими силами сделать несколько швов. Так постепенно и будем ремонтировать», — добавил Болкун.
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