На конец первого полугодия 2019 года активы ломбардов составляли 3,92 млрд грн, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уставный капитал вырос на 1,1% - до 1,51 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг.

Сумма предоставленных кредитов под залог за первое полугодие составила 9,05 млрд, оценочная стоимость имущества, принятого в залог, - 10,57 млрд грн, количество предоставленных кредитов – 5,9 млн, сумма погашенных кредитов – 8,75 млрд грн, в т.ч. за счет залогового имущества – 1,1 млрд грн.

Показатели ломбардов по итогам первого полугодия 2019 года:

- Средний размер кредитов - 1537 грн.

- Средняя годовая процентная ставка - 209,9%.

- Наибольшую долю составляют кредиты, предоставленные под залог изделий из драгоценных металлов и камней - 75,2%.

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