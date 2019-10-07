Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отмену моратория на продажу земли и открытие соответствующего рынка. По прогнозам властей, в первый год после запуска ВВП получит дополнительные 2% роста. Об этом сообщает НВ.

“Покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании, - срывает первые аплодисменты президент. - Разговоры про китайцев, арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред“.

Сколько стоит гектар земли в Украине и за границей

Дороже только стоит земля в Нидерландах. Здесь за пахотный гектар просят чуть больше 68 тысяч евро. В Великобритании ценник стартует от 23 тыс евро, в Польше – от 9 тыс евро. В Украине в соответствии со средней нормативной оценкой на 2019 год гектар пахотной земли стоит больше 1 тыс евро. По прогнозам, через 5 лет цена вырастет до 2 тыс евро, через 10 лет – до 4 тыс евро.

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