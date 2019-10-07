Правоохранительные органы Индии отрицают, что в городе Реза была похищена урна с прахом идеолога национально-освободительного движения страны Махатмы Ганди.

Представитель местной полиции Эс Багхель сообщил агентству Associated Press, что из мемориала в штате Мадхья-Прадеш не могли украсть останки «отца нации», так они там никогда не хранились.

Ранее учреждение пострадало от действий вандалов – они оставили на стене с изображением Ганди слово «предатель». После случившегося поступили сообщения о похищении урны с прахом.

По словам Багхеля, полиция расследует только случай с надписью.

Националисты в Индии часто критикуют Ганди за продвижение идеи единства индуистов и мусульман – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира