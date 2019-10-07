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|В скандале с прахом Ганди в Индии произошел неожиданный поворот
|07.10.2019 20:43
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Правоохранительные органы Индии отрицают, что в городе Реза была похищена урна с прахом идеолога национально-освободительного движения страны Махатмы Ганди.
Ранее учреждение пострадало от действий вандалов – они оставили на стене с изображением Ганди слово «предатель». После случившегося поступили сообщения о похищении урны с прахом.
По словам Багхеля, полиция расследует только случай с надписью.