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В скандале с прахом Ганди в Индии произошел неожиданный поворот
07.10.2019 20:43
Полиция объяснила, почему прах «отца нации» не могли украсть из мемориала в штате Мадхья-Прадеш.

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Правоохранительные органы Индии отрицают, что в городе Реза была похищена урна с прахом идеолога национально-освободительного движения страны Махатмы Ганди.
Представитель местной полиции Эс Багхель сообщил агентству Associated Press, что из мемориала в штате Мадхья-Прадеш не могли украсть останки «отца нации», так они там никогда не хранились.

Ранее учреждение пострадало от действий вандалов – они оставили на стене с изображением Ганди слово «предатель». После случившегося поступили сообщения о похищении урны с прахом.

По словам Багхеля, полиция расследует только случай с надписью.
Националисты в Индии часто критикуют Ганди за продвижение идеи единства индуистов и мусульман – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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