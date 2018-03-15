«Почему, собственно говоря, футболисты из Англии, Франции, Германии и других стран, которые через три месяца приедут в Россию, должны создавать декорации для спектакля на чемпионате мира? Для заботящегося о своем престиже Владимира Путина бойкот чемпионата был бы самым жестким из всех возможных, но в высшей степени заслуженным наказанием», — говорится в статье FAZ.

По мнению обозревателя, «не стоит удивляться упорному отрицанию российскими властями того, что они имеют отношение к покушению в Солсбери».

«Британское правительство, в свою очередь, должно быть полностью уверено в том, что говорит, когда оно поднимает эту тему во всех значимых институтах, начиная от ООН и НАТО и заканчивая Евросоюзом. И поскольку в случае с атакой в Солсбери речь идет, как установили в НАТО, о первом в истории альянса нападении с применением нервно-паралитического газа, становится понятно, что формальным протестом тут не обойтись», — считает Петер Штурм.

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