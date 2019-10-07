С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около одного миллиона долларов США. Из банковской ячейки задержанного накануне на взятке врача-трансплантолога изъяли 840 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

«На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США», – говорится в сообщении Максимец.

Как сообщает Lb.ua, задержанный – заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины. При этом на сайте медучреждения можно найти информацию, что эту должность занимает доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Олег Котенко – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины долларов взятке наук банковской ячейки Теги: экономика