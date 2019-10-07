Деловые Сводки
- В Тернополе патрульный взял больничный, а сам поехал в Польшу на заработки
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|В Тернополе патрульный взял больничный, а сам поехал в Польшу на заработки
|07.10.2019 22:35
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Полицейский на заработках. В Тернополе патрульный взял больничный, а сам поехал в Польшу работать на стройке. Там его узнали земляки. Теперь в полиции выясняют, кто выписал липовую справку. Более того – подозревают патрульного в сговоре с руководством. Накажут ли правоохранителя за то, что поехал на заработки?
"Всех патрульных, оказалось так, что знают водители в лицо. Люди его узнали и задали вопрос нам здесь, в Тернополе, или он еще работает, потому что было удивительно, что он там на стройке", – рассказывает Андрей Обьещик, директор ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скеля".
"В настоящее время назначена служебная проверка, где включены соответствующие другие структурные подразделения, и время у нас есть, проведем. На данный момент человек еще находится в отпуске", – говорит Богдан Шевчук, начальник патрульной полиции в Тернопольской области.
"На сегодняшний день ведется служебное расследование по данному факту, и это все, что я могу на сегодняшний день вам сказать", – отметила Ирина Смоляк, и. о. начальника территориального медицинского объединения МВД Украины в Тернопольской области.
Но одновременно тернопольские борцы с коррупцией признают: патрульная служба переживает не лучшие времена. Нехватка кадров увеличивает нагрузку на рядовых работников. Известно также, что у правоохранителя, который отправился за границу на заработки, жена сейчас в декретном отпуске.