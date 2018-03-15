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|Франция, Германия и США обвинили Россию в отравлении Скрипаля и его дочери
|15.03.2018 22:02
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«Мы осуждаем атаку на Сергея и Юлию Скрипаль, которая произошла 4 марта 2018 года. Использование нервно-паралитического вещества, которое производится в России, является первым случаем его применения в Европе со времен окончания Второй мировой войны», – сказано в документе, который опубликовала корреспондент The Guardian Джессика Элгот.
Официальное заявление написано от лица британского премьер-министра Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа.
Представители четырех стран подчеркнули, что это была нападение на суверенитет Великобритании, и такие действия являются грубым нарушением международного права и положений Конвенции о запрещении химического оружия.
Напомним, Сергей Скрипаль был сотрудником ГРУ, где проработал до 1999 года. В 1995 году его завербовали спецслужбы Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали США.
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