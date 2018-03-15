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|15.03.2018 22:10
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Пять-шесть автомобилей были раздавлены под мостом, сообщает пресс-секретарь Флоридского дорожного патруля, передает CNN.
Мост установили в субботу, 10 марта, но еще не открыли. Вес конструкции около 950 тонн. Согласно информационному бюллетеню о мосте, его строительство обошлось в $ 14,2 млн и финансировалось в рамках гранта Министерства транспорта США в размере $ 19,4 млн.
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