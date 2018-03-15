«Керченский мост все равно достроят, хотя это и очень дорогое здание. Недавно было сообщение, что нужно дополнительно еще 3 млрд на подкрепление опор и грунтов. Плюс само обслуживание моста тоже очень дорогое, потому что там есть проблемы с нарастающим льдом», — говорится в блоге журналистки Ларисы Волошиной на «Обозревателе».

По его словам, мост потерял ту экономическую привлекательность, ради которой начинался проект.

«Керченский мост достроят и я никогда этого не отрицала. Вопрос в том, сколько он просуществует. Россия планировала возить через него товары с Украины к себе и в Казахстан. Теперь, когда у нас торговли с Крымом нет – начальная идея неактуальна», — объяснила Волошина.

Россия просто бездумно тратит деньги, отметила она.

«Ну, пусть тратит. Чем быстрее уйдет – тем быстрее оккупация будет для нее нерентабельной», — добавила журналистка.

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