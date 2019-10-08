Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Мимими - погода в Украине в ближайшее воскресенье, 13 октября. ... Поэтому, хотя и по предварительному прогнозу, но все же приятно сообщить, что воскресенье в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня +15+22 градуса, на северо-востоке +12+16 градусов", - написала она.

Синоптик отметила, что во вторник будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.

"Поэтому ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже, в течение дня - просто какое-то издевательство над гражданами: максимально +7+12 градусов.

Единственный центр тепла и, что особенно остроумно со стороны атмосферы, - это будет ночью - окажется на юге.

В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы кое-где предполагается +10+15 градусов", - отметила она.

Диденко добавила, что осадки в большинстве областей Украины маловероятны, только на Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди.

В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​+8+10 градусов, без осадков.

"Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели", - заверила синоптик.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира