Деловые Сводки
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|Синоптик прогнозирует Украине потепление
|08.10.2019 07:50
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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Мимими - погода в Украине в ближайшее воскресенье, 13 октября. ... Поэтому, хотя и по предварительному прогнозу, но все же приятно сообщить, что воскресенье в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня +15+22 градуса, на северо-востоке +12+16 градусов", - написала она.
Синоптик отметила, что во вторник будет преобладать воздушная масса арктического происхождения.
"Поэтому ночью ожидается 0-4 градуса мороза, на высокогорье Карпат и ниже, в течение дня - просто какое-то издевательство над гражданами: максимально +7+12 градусов.
Единственный центр тепла и, что особенно остроумно со стороны атмосферы, - это будет ночью - окажется на юге.
В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы кое-где предполагается +10+15 градусов", - отметила она.
Диденко добавила, что осадки в большинстве областей Украины маловероятны, только на Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди.
В Киеве вторник будет холодным: ночью 0-2 градуса мороза, днем +8+10 градусов, без осадков.
"Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели", - заверила синоптик.