Не оставил без внимание эту тему и знаток Тарас Черновил.

Бывший нардеп от «Партии регионов», а ныне политический знаток Тарас Черновол почти уверен: у одиозной Надежды Савченко могли быть сообщники между коллег по парламенту. Он «вычислил» троих.

Под подозрение бывшего депутата попало трое народных избранников – все из фракции Батькивщина.

По мнению, «шайку заговорщиков» могла возглавить лично Юлия Тимошенко, поддержать ее ближайшие соратники по партии – Сергей Власенко и Григорий Немыря.

Тарас Черновил пишет: «А теперь капелька конспирологии. Вы обратили внимание, что где-то с тех пор, когда, по данным СБУ, Савченко начала выполнять миссию по подготовке теракта в Верховной Раде, на заседание почти перестала ходить Юлия Тимошенко и пара ее ближайших соратников (Власенко, Немыря …). Нет, может просто совпадение, я сам больше склонен к медицинской версии».

Также, Черновил утверждает – жертвами теракта могли стать не только народные избранники, но и высшее руководство страны. И тогда бы могло произойти непоправимое – власть в Украине захватила руководитель партии «Батькивщина».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира